Kilis’in sınır hattındaki Gözkaya köyünde, 1965 yılında asayiş görevi sırasında şehit düşen Artvinli Jandarma Er Servet Peker’in oğlu Sedat Peker, babasının mezarını bulduktan iki yıl sonra yeniden ziyaret etti.

Artvin’den Kilis’e gelen Peker, ailesiyle birlikte Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından babasının mezarı başında dua etti.

“Annemi toprağıyla babamın kabrine geldim”

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Sedat Peker, annesinin mezarından getirdiği toprağı babasının kabrine bıraktı.

Babasının mezarından da bir avuç toprak alarak annesinin kabrine götüreceğini söyleyen Peker, şu ifadeleri kullandı:

“Babamın mezarına geldim. Babam 1965 yılında burada şehit olmuştur. Abdurrahim Bey’in sayesinde yıllar geçse de bizi kavuşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her yıl elimizden geldiğince gelmeye çalışacağız.

Babam şehit olduğunda biz 5 yaşında 3 kardeş, 2 kız bir erkek olarak yetim kaldık. Rahmetli annem büyük bedeller ödeyerek bizi bu hale getirdi. Bizim görevimiz de Artvin’den Kilis’e gelip dua etmektir.”

“Babamın yerini yıllarca bulamadık”

Babasının mezarını uzun yıllar boyunca bulamadıklarını anlatan Sedat Peker, “Babamın Kilis hududunda şehit olduğunu biliyorduk ama yerini kaybettik.

Acaba belediye mezarlığında mı, köyde mi diye araştırırken Abdurrahim Bey’in sayesinde bulduk. Artvinli olduğumuz için bize kolay ulaştılar. Ömrümüz el verdikçe gelmeye devam edeceğiz” dedi.

“Vatan uğruna toprağa düşen her şehit bizim için kutsaldır”

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Jandarma Albay Murat Cumhur, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Aile adına mutluyum. Abdurrahim Kiremitçi beyefendi büyük emek verdi. 1960’lı yıllarda burası şehitlik olarak tanzim edilmiş. Onun çalışmalarıyla ortaya çıktı.

Kendisine şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatan savunmasında toprağa düşen her kınalı kuzu için Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.”

“Şehit mezarlarına bakmayı kendime görev bildim”

Şehit mezarlığının yeniden düzenlenmesini sağlayan Abdurrahim Kiremitçi ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Burası 5 yıl önce bakımsız, mezar taşları bile olmayan bir yerdi. Aile kabristanımızın bitişiğindeydi, iki mezarın üzerinde ‘Şehit’ yazıyordu. Sosyal medyada paylaştık, dönemin Valisi Recep Soytürk talimat vererek mezarların yapılmasını sağladı.

Ben de ömrüm el verdikçe bu mezarlara bakacağıma söz verdim. Servet Bey’in ve Abdulkadir Yaman’ın aileleriyle sürekli görüşüyorum, her bayram görüntülü arayıp mezarlarını gösteriyorum. Devlet yetkililerinden tek ricam, diğer şehitlerin ailelerine de ulaşılmasıdır.”