Borsa İstanbul yönetimi ve resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık tarihi yarım gün veya tam gün tatil statüsünde bulunmuyor. Bu doğrultuda pay piyasaları, yılın son gününde yatırımcılara kapılarını tam gün açık tutacak.

Yatırımcılar, 2025 yılının kapanış işlemlerini, portföy düzenlemelerini ve nakit akışı planlamalarını Çarşamba günü normal seans akışı içerisinde gerçekleştirebilecek. Özellikle kredili işlem yapan veya yıl sonu pozisyon kapatmak isteyenler için bu son işlem günü büyük önem taşıyor. Küresel piyasaların bir kısmının tatil moduna girdiği bu dönemde, Borsa İstanbul'un açık olması yerli yatırımcılar için hareket alanı sağlıyor.

Piyasalar Tam Gün İşlem Görecek

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası, 31 Aralık Çarşamba günü standart prosedürlerini uygulayacak. Sabah saat 09.55'te açılış gongunun çalmasıyla başlayacak olan işlemler, akşam saat 18.10'a kadar kesintisiz devam edecek. Bayram arifelerinde görülen "yarım gün" uygulaması yılbaşı öncesinde geçerli olmayacak. Yatırımcılar, gün boyu emir iletimi ve işlem yapma imkanına sahip olacak.

Takas Sürelerinde Tatil Ayarı

Yılın son işlem gününde dikkat edilmesi gereken en teknik detay ise takas (T+2) sürelerindeki değişiklik oldu. Ertesi gün, yani 1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması, nakit gerçekleşme tarihlerini öteleyecek. 31 Aralık Çarşamba günü hisse senedi alım-satımı yapan bir yatırımcının takas işlemleri, araya giren 1 Ocak tatili ve hafta sonu tatilleri hesaplamaya dahil edilerek, izleyen iş günlerinde (muhtemelen Pazartesi günü) gerçekleşecek. Yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını bu valör tarihine göre ayarlamaları gerekiyor.

2026'nın İlk İşlem Günü ve Tatil Takvimi

Borsa İstanbul, 2025 yılını 31 Aralık akşamı kapatmasının ardından 1 günlük resmi tatile girecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Yılbaşı nedeniyle tüm piyasalar kapalı olacak ve işlem yapılmayacak. 2026 yılının ilk gongu ise 2 Ocak Cuma sabahı çalacak. Piyasalar Cuma günü itibarıyla yeni yılın ilk işlem gününe başlayarak haftayı tamamlayacak. Uzmanlar, tatil dönüşü ve yıl başlangıcı olması sebebiyle Cuma günü açılışta volatilite yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.