Son Mühür - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’deki gelişmelerin dikkatle izlendiğini ifade ederek, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin re’sen soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır.''

''Kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecek''

''Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."