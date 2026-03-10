Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan bin 130 işçi için yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan ihalede Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank teklif sunmuş, taban rakamın 65 bin 100 TL olarak belirlendiği süreçte en yüksek teklif 65 bin 200 TL ile DenizBank tarafından verilmişti.

Promosyon ihalesinde Denizbank'ın teklifi ile masadan kalkılmıştı. Ancak öğrenilen bilgilere göre Denizbank'ın verdiği teklifin şartnamesinde yer alan birkaç maddenin bin 130 işçiyi zora sokacağını düşünerek DİSK İzmir 10 No'lu Şube Denizbank ile anlaşmaktan vazgeçti.

Denizbank'tan vazgeçen Disk İzmir 10 Nol'lu Şube Yapı Kredi Bankası ile tekrar bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından Yapı kredi Bankası'nın teklifi nezdinde karar alındı. Banka yeni teklifinde, Deniz Bankası'nın verdiği tutardan az teklif vermediği için Yapı Kredi ile imzaların atıldığı öğrenildi.

Bunun neticesinde promosyon anlaşması Yapı Kredi Bankası ile tamamlandı. Buna göre işçilere kişi başına 65 bin 200 TL olmak üzere 3 yıllık promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon sözleşmesi ile işçilere hem finansal güvence sağlanmış hem de banka ile uzun dönemli işbirliği tesis edilmiş oldu.