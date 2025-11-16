BİM’in 14–18 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftaya özel kampanyada mutfak gereçlerinden banyo ürünlerine, temizlik ekipmanlarından ev tekstiline kadar birçok üründe dikkat çekici indirimler bulunuyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için bu haftanın kataloğu yine yoğun ilgi görüyor.

BİM raflarında 14–18 Kasım tarihleri arasında yer alacak öne çıkan ürünler şöyle:

Bu haftanın öne çıkan aktüel ürünleri

Çelik tencere ve tava çeşitleri

Çok amaçlı temizlik seti

Kaymaz taban banyo paspası

Mutfak yardımcı gereçleri

Saklama kapları

Su şişeleri ve termoslar

Ev tekstili ürünleri

Organizer kutu çeşitleri

Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğu, bu hafta da zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 14–18 Kasım fırsatları sınırlı stoklarla tüketicilere sunulacak.