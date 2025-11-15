Şule Çörekçi sadece Menemen’de değil, Türkiye genelinde sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve kurduğu “Islak Burunlar Pati Evi” sayesinde tanınan bir isimdi. Kendi olanaklarıyla ve gönüllülerle yürüttüğü çalışmalar sayesinde yüzlerce kedinin yaşam koşullarını iyileştirdi. Hayvanlara duyduğu sevgi ve gösterdiği özveri nedeniyle, çevresindeki hayvansever topluluklar arasında takdir topladı.

Yaşanan olayın gündemde olma sebebi, hayvan hakları alanında özverili çalışmalarıyla bilinen bir ismin trajik şekilde hayatını kaybetmesidir. Yangına dair ilk bulgular, evdeki soba veya şöminenin bu acı olaya neden olmuş olabileceğini gösteriyor. Kesin çıkış nedeni ise itfaiye ve adli birimler tarafından yapılan teknik incelemelerle netleşecek.

Şule Çörekçi Kimdir? Hayvanseverlik Faaliyetleri

Şule Çörekçi, Menemen’de kurduğu “Islak Burunlar Pati Evi” sayesinde yüzlerce kediye hem barınma hem de bakım imkânı sağladı. Kimsesiz ve hasta kedileri sahiplenip tedavi ettirerek onların hayata tutunmasına yardımcı oldu. Hem toplumda hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak hem de bölgedeki sokak hayvanlarının yaşamını güvence altına almak için ciddi bir emek verdi. Yıllar boyunca sürdürdüğü bu gönüllü faaliyetler sayesinde Menemen ve çevresinde hayvan hakları konusunda hassasiyetin artmasında önemli rol oynadı.

Yangının Detayları ve Soruşturma Süreci

15 Kasım gecesi saat 03.00 sularında Mermerli Mahallesi’nde çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Çevre halkının dumanları fark etmesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra Şule Çörekçi’nin cansız bedenine ulaştı. Evde beslediği yaklaşık 30 kedi de bu elim olayda hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde yangının evdeki sobadan veya şömineden kaynaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. Nihai rapor ve teknik bulgular ise adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna sunulacak. Menemen başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen bu acı olay, hayvansever topluluklar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor.

Toplumda Yansıma ve Hayvan Hakları Savunucularının Tepkisi

Şule Çörekçi’nin vefatı, hayvanseverler arasında derin bir boşluk oluşturdu. Sosyal medyada ve yerel topluluklarda üzüntü paylaşımları yapılmaya başlandı. Çörekçi’nin anısına “Islak Burunlar Pati Evi”nin yeniden yapılandırılması ve adının bir projede yaşatılması yönünde görüşler dile getiriliyor. Böyle bir kaybın ardından, hayvan hakları için çalışan gönüllülerin desteklenmesi ve toplumda bu konuda farkındalığın artırılması önem kazandı. Yerel yönetimler ve topluluklar, hem Şule Çörekçi’nin adını yaşatmak hem de hayvanların yaşam hakkını korumak adına bir dizi yeni çalışma başlatabilir.