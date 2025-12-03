ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i potansiyel Fed başkanı olarak işaret etti. 3 Aralık Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Trump, Hassett'e dönerek "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bunu söylememe izin var mı bilmiyorum ama saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin" dedi. Bu sözler, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın Mayıs 2026'da sona erecek görev süresine atıfla söylendi ve adaylık tartışmalarını alevlendirdi.

Trump, aynı gün kabine toplantısında aday listesini tek bir isme indirdiğini açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Noel öncesi resmi duyuru yapılabileceğini belirtti. Hassett'in adı, Bloomberg'in 25 Kasım raporunda da ön plana çıkmıştı. Piyasalar, bu gelişmeyle faiz indirim beklentilerini fiyatladı ve Hassett'in olasılığı bahis sitelerinde yüzde 80'e yükseldi.

Kevin Hassett Kimdir?

Kevin Hassett, Amerikalı ekonomist ve Trump'ın yakın danışmanlarından biri olarak biliniyor. 20 Mart 1962'de Massachusetts'in Greenfield kentinde doğan Hassett, 63 yaşında. Swarthmore College'dan ekonomi lisansını aldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Hassett, Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak muhafazakar ekonomi politikalarını savunuyor.

Hassett, kariyerine 1989-1994 yılları arasında Columbia Business School'da yardımcı doçent olarak başladı. 1992-1997'de Federal Rezerv Kurulu'nda ekonomistlik yaptı ve George H. W. Bush ile Bill Clinton yönetimlerinde Hazine Bakanlığı'na danışmanlık verdi. 1997'den itibaren American Enterprise Institute'da (AEI) ikamet eden akademisyen olarak çalıştı ve 2003'te ekonomi politika çalışmaları direktörü oldu. Vergi reformu, bütçe fazlası ve gelir eşitsizliği gibi konularda makaleler yayınladı. 1999'da James K. Glassman ile yazdığı "Dow 36,000" kitabı, borsa tahminiyle eleştirilere yol açtı.

Hassett, Cumhuriyetçi başkan adaylarına danışmanlık yaptı. John McCain'in 2000 ön seçim kampanyasında baş ekonomi danışmanı, George W. Bush'un 2004 ve McCain'in 2008 kampanyalarında ekonomi danışmanı, Mitt Romney'nin 2012 kampanyasında da rol aldı. Bu deneyimler, onu Trump ekibine yaklaştırdı.

Kevin Hassett'in Trump Yönetimindeki Kariyeri

Kevin Hassett, Trump'ın ilk döneminde 13 Eylül 2017'de Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı olarak atandı ve 28 Haziran 2019'a kadar görev yaptı. Bu rolde 2017 vergi reformunu savundu, kurumlar vergisi indirimlerinin ücretleri artıracağını iddia eden analizler hazırladı. Göçün ekonomik büyümeyi teşvik ettiği görüşü, bazı anti-göç gruplarından itiraz aldı. Eylül 2018'de yayınlanan bir raporla Trump dönemi ücret büyümesini vurguladı.

2020'de COVID-19 salgını sırasında 20 Mart'ta Beyaz Saray'a kıdemli danışman olarak döndü. 15 Nisan'da Başkan'a Ekonomik Konular Kıdemli Danışmanı oldu ve 1 Temmuz'a kadar sürdü. Salgın modelleri geliştirerek ekonominin erken açılmasını savundu, ancak tahminleri kamu sağlığı verileriyle uyuşmadığı için eleştirildi. İrlanda'yı vergi cenneti olarak nitelendirdi ve ABD vergi yasalarını tartıştı.

Trump'ın ikinci döneminde 26 Kasım 2024'te Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak atandı ve 20 Ocak 2025'te göreve başladı. Lael Brainard'in halefi olarak enflasyonla mücadele ve faiz politikalarını denetliyor. Trump'ın tarife tehditlerini savundu ve Fed'in faiz indirimlerini geciktirdiğini eleştirdi. Bu görev, onu Fed başkanlığı için güçlü bir aday yaptı.

Kevin Hassett'in Ekonomik Görüşleri ve Fed Adaylığı

Kevin Hassett, düşük vergiler, deregülasyon ve büyüme odaklı politikaları destekliyor. Kurumlar vergisi indirimlerinin istihdamı artıracağını savunan çalışmaları, Trump'ın 2017 reformunun temelini oluşturdu. Enflasyonla mücadelede Fed'in bağımsızlığını sorguluyor ve faiz oranlarının hızlı düşürülmesini istiyor. Kasım 2025'te Fox News'e verdiği röportajda Fed başkanı olsa faizleri hemen indireceğini belirtti, çünkü verilerin bunu gerektirdiğini söyledi.

Fed başkanlığı adaylığı, Trump'ın merkez bankasını etkileme çabasını yansıtıyor. Hassett, 25 Kasım Bloomberg raporunda öncü olarak gösterildi ve diğer adaylar arasında Kevin Warsh, Christopher Waller, Michelle Bowman ile Rick Rieder yer aldı. Piyasalar, atamanın faiz indirimlerini hızlandıracağını öngörüyor. Hassett, CBS'in "Face the Nation" programında adaylığı onur verici bulduğunu ve piyasaların olumlu tepki verdiğini belirtti. ABD'lilerin daha ucuz kredi ve mortgage erişimi bekleyebileceğini ekledi.

Hassett'in adaylığı, Fed'in enflasyon hedeflemesini revize etme potansiyeli taşıyor. Trump'ın Eylül'de açıkladığı üçlü aday listesinde yer aldı. Bahis piyasaları, olasılığını yüzde 80'e çıkardı. Atama, 2026 büyüme hedeflerini etkileyecek. Hassett, AEI'deki analizlerde küresel ticaret dengesizliklerini ele aldı ve tarifeleri savundu. Pandemi kriz yönetimindeki rolü, güven kazandırmıştı. Piyasalar, duyurunun döviz kurlarını ve borsa endekslerini nasıl etkileyeceğini izliyor.