Hatay’da bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından hakkında 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 64 bin 440 TL para cezası bulunan ve uzun süredir aranan Y.Ç., İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

127 ayrı dosyadan hüküm giymiş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, çeşitli bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemleri nedeniyle 127 ayrı dosyadan hüküm giyen Y.Ç.’nin peşine düşmüştü. Yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan Y.Ç.’nin İstanbul’da bir adreste saklandığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul’da yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve daha sonra cezaevine gönderildi.