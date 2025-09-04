Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri satışında gerçekleştirdiği sıkı denetimlerle piyasayı mercek altına aldı. 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde yürütülen kapsamlı denetimlerde, haksız fiyat artışları ve piyasa usulsüzlükleriyle mücadele edildi. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, denetimler sonucunda önemli tespitler ve cezai işlemler uygulanırken, İzmir'in sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Kapsamlı denetimler ve çarpıcı rakamlar

Son dört gün içinde ülke genelinde 5.050 market denetlendi ve 722.528 ürün kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda toplamda 4.816 ihlal tespit edilirken, 15.241.124 TL para cezası kesildi ve 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, özellikle kırtasiye reyonlarına odaklanarak, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde velilerin ve öğrencilerin mağduriyetini önlemeyi hedefledi.

İstanbul ve Ankara liderlik koltuğunda, ancak İzmir'in yeri farklı

Denetim faaliyetleri kapsamında en çok işletmeye gidilen iller sırasıyla İstanbul (1.414 işletme), Ankara (635 işletme) ve Antalya (320 işletme) oldu. Ürün denetim sayılarında da Ankara (332.104 ürün) ve İstanbul (216.848 ürün) ön sıralarda yer alırken, İzmir, bu büyük metropollerin ardından mütevazı ama önemli bir konumda yer aldı.

İzmir en düşük ihlal sayısı çıkan kent oldu

En fazla ihlal tespit edilen ilk üç il sıralamasında İstanbul (2.174 ihlal) ve Ankara (1.820 ihlal) başı çekerken, İzmir 65 ihlal tespitiyle bu listede yer aldı. Her ne kadar ihlal sayısı diğer büyük şehirlere göre düşük görünse de, İzmir'in denetimlerin etkinliğini gösteren bu rakam, kentteki piyasa disiplininin ve Bakanlık ekiplerinin titiz çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Uygulanan toplam cezai işlem tutarlarına bakıldığında, İstanbul (6.882.884 TL) ve Ankara (5.762.120 TL) en yüksek meblağları oluştururken, İzmir'de 205.790 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayılarında ise Ankara (531 firma), İstanbul (155 firma) ve İzmir (45 firma) sıralamasında Ege'nin incisi önemli bir yer edindi. İzmir'deki 45 firma hakkında başlatılan bu işlemler, kentin ticaret hayatında haksız kazanç peşinde koşanlara karşı yürütülen mücadelenin somut bir kanıtı niteliğinde.

Bakanlık kararlılığını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. Özellikle yeni eğitim öğretim dönemleri gibi hassas zamanlarda yapılan bu denetimler, vatandaşların adil fiyatlarla ürün ve hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.