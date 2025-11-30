Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin (HİASD) açıklamasına göre, İzmir’de gerçekleştirilen zirvede farklı disiplinlerden bilim insanları iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Katılımcılar, sağlık alanındaki deneyim ve gözlemlerini paylaşarak küresel krizin tıbbi sonuçlarına ışık tuttu.

İnovasyona ve ortak akla ihtiyaç var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİASD ve zirvenin başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, iklim krizinin yakın gelecekte ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açacağını belirtti. Rodoplu, krizin etkileriyle mücadelede yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere ve kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Rodoplu, değerlendirmesinde Atatürk’ün sözlerine de atıfta bulunarak, “Unutmayalım, Atatürk bize nasıl bir yol göstermişti, ‘dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz’” ifadelerini kullandı.

“Afetlere hazırlık risk değerlendirmesiyle mümkün”

Avrupa Acil Tıp Birliği Afet Tıbbı Hastane Afet Planı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Georgios Leledakis ise iklim krizinin afet risklerini artırdığını vurguladı. Leledakis, afet yönetimi süreçlerinde doğru risk analizlerinin hayati önemde olduğunu belirterek, hazırlık çalışmalarının bilimsel temelde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Zirve kapsamında gençlerin de aktif rol aldığı bir program düzenlendi. Öğrenciler, iklim değişikliğinin dünya genelinde yol açtığı sorunlara ilişkin hazırladıkları bildirileri sunarak çözüm önerilerini paylaştı.