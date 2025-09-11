İzmir’de yoğun ilgi gören Manifest konserleri iptal edildi. Grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından başlatılan soruşturma nedeniyle, 14-16-17 Eylül’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılması planlanan etkinliklerin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Manifest-6

Biletler günler öncesinden tükenmişti

Özellikle 18 yaş altı dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Manifest konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Ancak konserlerin iptali, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Manifest-4

İptal kararının ardından

Etkinlik organizatörleri tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, iptal edilen konserlerin biletleriyle ilgili izlenecek yol konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

