İzmir’de yoğun ilgi gören Manifest konserleri iptal edildi. Grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından başlatılan soruşturma nedeniyle, 14-16-17 Eylül’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılması planlanan etkinliklerin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Biletler günler öncesinden tükenmişti

Özellikle 18 yaş altı dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Manifest konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Ancak konserlerin iptali, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

İptal kararının ardından

Etkinlik organizatörleri tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, iptal edilen konserlerin biletleriyle ilgili izlenecek yol konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.