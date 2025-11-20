İzmir, 20 Kasım 2025 – AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’de yaşanan krizle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saygılı, Başkan Cemil Tugay’ı “İZBAN’ı siyasi bilek güreşi sahası” olarak görmekle suçlarken, kurumun “teknik iflasa” sürüklendiğini öne sürdü.



“90 dakika uygulamasını kaldırarak İzmir’i 90’lı yıllara döndürdü”

Saygılı, İZBAN’ın 90 dakika aktarma sisteminden çıkarılmasının modern şehircilik anlayışına ters düştüğünü belirterek, “Raylı sistem yerine paralel otobüs hatları açılarak yolcu trenden indirilip otobüse bindirildi, trafik felç edildi, İZBAN’ın gelirlerine darbe vuruldu” dedi.



186 milyon TL’lik borç ve ödenmeyen enerji bedelleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019’dan beri TCDD’ye ödenmesi gereken enerji (katener) ve hat kira bedellerini ödemediğini vurgulayan Saygılı, “Bu maliyetleri TCDD kendi cebinden ödüyor. Belediye hem borcunu ödemiyor hem de mağduru oynuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca 2019’dan bu yana biriken 186 milyon TL’lik “Halk Taşıt” alacağının hâlâ ödenmediğini kaydetti.



Çağatay Güç’e çağrı: “Attığın imzanın arkasında dur”

Saygılı, eski İZBAN Yönetim Kurulu Başkanı ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Çağdatay Güç’ü de hedef aldı: “Ekim ayında senin başkanlığında oybirliğiyle alınan makul tarifeyi, Cemil Tugay mecliste 246 TL’ye çıkararak hülle yaptı. İzmirli kandırıldı. Şimdi TCDD’nin rutin yüzde 15’lik zammını abartıp algı operasyonu yapıyorlar. Çağatay Güç’e sesleniyorum: Attığın imzanın ve belirlediğin tarifenin arkasında dur.”



“Bilet 35” skandalı: Kamu zararı iddiası

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise “Bilet 35” (kullan-at kart) ile resmi tarife arasındaki uçurum oldu. Saygılı, en uzak mesafede resmi tarifenin 246,75 TL olduğunu ancak Bilet 35 ile aynı mesafenin 175 TL’ye, 3 binişlik kartta ise İZBAN kasasına sadece 145 TL girdiğini belirterek, “Bu, açık bir kamu zararıdır. 2025 verilerine göre 120 bini aşkın yolcu Bilet 35’e kayabilir. Bu zararı kim ödeyecek?” diye sordu.

AK Parti İl Başkanı Saygılı sözlerini şöyle tamamladı: “İzmir halkı sizin yönetim beceriksizliğinizin faturasını ödemek zorunda değil. Bu sürdürülemez tablo derhal düzeltilmelidir. Algıyı bırakın, gerçeğe bakın.”