Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında, kent planlamasında önemli bir başlık olan K Planları yeniden gündeme geliyor.

Belediye, daha önce iptal edilen K Planı kararının ardından, bu süreçten etkilenebilecek yapıların mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme hazırladı. Meclis gündemine taşınan önergeyle, inşaat süreci başlamış veya yarım kalmış yapıların projelerini tamamlayabilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Önergede, K sınırı içinde yer alan ve ekonomik koşullar nedeniyle yenileme süreci henüz tamamlanamayan binaların durumuna dikkat çekilerek, ilçe belediyelerinde bu süreçlerin halen sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Mart 2021 tarihinde aldığı meclis kararında belirlenen usul ve esasların yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili önerge şu şekilde;

"İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapılara ilişkin olarak; planlı ve sağlıklı bir kentsel mekâna sahip olmasına karşın yapı stoğu olarak risk grubunda bulunan yerleşmelerin tespit edilerek bu bölgelerde yapı bazlı gerekli önlemlerin alınması, mevcut ruhsatlı yapıların yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bu doğrultusunda ilçe belediyelerince belirlenmiş olan '"Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı içindeki yapıların yenilenmesine ilişkin yıkılıp yeniden yapılma sürecinin ekonomik koşullar nedeniyle henüz tamamlanamamış olması, ilçe belediyelerinde söz konusu süreçlerin devam ettiğinin anlaşılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı Meclis Kararı i[e belirlenen usul ve esasların yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmış olup; bu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı Meclis Kararında belirlenmiş olan usul ve esaslar ile yeni belirlenecek i 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırlarına ilişkin iş ve işlemlerin belirlenmesine yönelik düzenlemelerin karara bağlaması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daİ.Bşk.E.2750723)"