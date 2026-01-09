Son Mühür/ Beste Temel- Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen ve medya dünyasının geleceğine ışık tutan "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" başlıklı panel, sektörün önde gelen isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi. 9 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, hem kurumun 65. kuruluş yıl dönümü kutlandı hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle mesleğin geleceği masaya yatırıldı.

Son Mühür İmtiyaz Sahibi Kandemir de paneldeydi

İstanbul’da düzenlenen ve medya dünyasının dijital geleceğine ışık tutan dev panele, Son Mühür Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir de katıldı.

Dijital dönüşüm sürecinin yerel ve ulusal medya üzerindeki etkilerini yakından takip eden Kandemir, panel boyunca gerçekleştirilen oturumları ilgiyle izledi.

İşte dev panelden öne çıkan detaylar ve kritik mesajlar:

Dijital çağın eşiğinde medyanın dönüşümü

Panelin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, internet teknolojilerinin 2000’li yıllardan itibaren habercilik pratiklerini kökten değiştirdiğini vurguladı. Bu dönüşümün sadece teknik bir değişim olmadığını, haber üretiminden dağıtımına kadar her aşamada yeni bir paradigma inşa ettiğini belirten Çay, "Zaman, para ve insan kaynağında tasarruf sağlayan bu süreç, bizleri yapay zekâ ve dijital yetkinlikler üzerine daha fazla çalışmaya sevk etmektedir." dedi. Genel Müdür Çay, kurumun 65 yıllık köklü geçmişi ile dijital geleceği harmanlamayı hedeflediklerini ifade ederek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Sağlıklı iletişim ekosistemi için yapay zeka vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün habercilik üzerindeki stratejik etkilerine değindi. Nitelikli haberciliğin ve sağlıklı bir iletişim ekosisteminin korunması için dijital yetkinliklerin artırılmasının şart olduğunu belirten Duran, yapay zekânın sunduğu imkanların dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgilendirme süreçlerinde nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Duran, Basın İlan Kurumumuz tarafından düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik, Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlik' temalı panelde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malum olduğu üzere Basın İlan Kurumu’nun 65. kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen bu panelde, sağlıklı bir iletişim ekosisteminin oluşmasına katkı vermeyi temenni ediyoruz. Gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ve Basın İlan Kurumu’nun da 65. kuruluş yıl dönümü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Sektörel paydaşlar ve gelecek vizyonu

Panel boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, dijital dönüşümün haber odalarındaki yapısal etkileri, yerel medyanın ekonomik sürdürülebilirliği ve yapay zekâ etiği gibi kritik başlıklar ele alınacak. Akademi ve medya dünyasının temsilcilerinin katıldığı tartışmalarda, dijital platformlardaki yeni gelir modelleri ve dezenformasyon riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Basın İlan Kurumu, bu etkinlikle medya sektörünün dijital çağa adaptasyon kapasitesini güçlendirmeyi ve yeni nesil habercilik standartları için bilimsel bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Tablo hediye edildi

Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği bu anlamlı panelin devamında, kurumun 65. kuruluş yıl dönümü anısına hafızalarda yer edecek özel bir an yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’a günün önemini simgeleyen özel bir tablo takdim etti.

"İstanbul’un Fethi"

Takdim edilen eser, geleneksel minyatür sanatını çağdaş bir estetikle harmanlayan, sembolik bir kompozisyona sahip. Tabloda, İstanbul’un Fethi’nin en kritik hamlesi olan "gemilerin karadan yürütülerek Haliç’e indirilmesi" sahnesi betimleniyor. Yeşil tonların hâkim olduğu geniş Haliç manzarasının sağında İstanbul’un surları ve zarif minare siluetleri yer alırken; sol tarafta karadan yürütülen gemileri temsil eden çarpıcı kırmızı bir hat dikkat çekiyor. Alt kısımda ise Osmanlı ordusunun ilerleyişini anlatan minyatür üsluplu asker figürleri, tarihin akışını değiştiren o anı görselleştiriyor.

Bu özel tablo, sadece tarihsel bir tasvir olmanın ötesinde, günümüz dijital dönüşüm süreçlerine de ışık tutan güçlü bir mesaj barındırıyor. Fethin kalbinde yatan "imkânsız denileni başarma" ve "stratejik zekâ ile engelleri aşma" fikri, bugün medya dünyasının içinden geçtiği dijital devrimle özdeşleştiriliyor.

Devlet protokolünde prestijli bir hafıza mirası

Seri üretim olmayan ve bu özel program için özel olarak kurgulanan bu protokol tablosu, "Basın, devlet hafızasının en önemli taşıyıcısıdır" mesajını simgeliyor. Çağdaş minyatür sanatçılarının elinden çıkan, soyut ve klasik üslubun birleştiği bu tekil eser; Basın İlan Kurumu’nun 65 yıllık birikimine duyulan saygının bir nişanesi olarak verildi. Kurumsal hafızayı diri tutan ve fethin mirasını dijital dönüşüm vizyonuyla birleştiren bu armağan, panelin kurumsal kimliğine estetik bir derinlik kattı.