Son Mühür / Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olaylara değinerek başlayan Çay, “Vefat eden eğitim camiamızın mensuplarına ve öğrenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Konfederasyonun yerel dernek ve cemiyetleri bir araya getirerek mesleki hafızanın korunmasında önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çay, BİK’in 65 yıllık tecrübesiyle her basının yanında olduğunun vurgusunu yaptı. Temel prensiplerinin sahada karşılık bulan politikalar üretmek olduğunu da belirten Çay, “Bu anlayışla; sahaya inen, dinleyen ve çözümü birlikte inşa eden bir yönetim modeli ortaya koyduk. Basın temsilcilerimizle, kamu kurumlarımızla ve akademik çevrelerle yürüttüğümüz temasları, karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik” diye konuştu.

“Yalnızca hız değil, güvenilirlik ve etik sorumluluk”

Basın dünyasının ekonomik anlamda sürdürülebilir ve dijitalleşme süreçlerinden geçtiğini hatırlatarak devam eden Genel Müdür Çay, “2025 yılı itibarıyla görev alanımızdaki 2 binin üzerindeki süreli yayına sağlanan kamu desteği 6 milyar TL’yi aşmıştır. Sektörün, kurumsal ve ekonomik yapısını güçlendirmesi için resmi ilan ve reklam gelirlerinin yanında yeni gelir modelleri de oluşturması önem taşımaktadır. Medya; içerik üretimi, editoryal süreçler, algoritma bağımlılığı ile yapay zekâ ve insan arasındaki rol dağılımı da dâhil olmak üzere yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Uluslararası ölçekte yaşanan bu dönüşüme; gelir yapıları, ölçülebilirlik ve kullanıcı etkileşimi gibi birçok katmanda uyum sağlamak temel ödevlerimiz arasında yer almalıdır. Bugün gazetecilik yalnızca hız değil; doğruluk, güvenilirlik ve etik sorumluluk demektir. Küresel dezenformasyon mücadelelerinin arttığı bu dönemde, toplumun doğru haber alma hakkını korumak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk haline gelmiştir” dedi.

‘Sağladığımız ayrıcalıklar somut birer gösterge’

BİK’in sadece finansal destekle yetinmediğini akademik iş birliği ve eğitimlerle de sektörü geleceğe taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çay, “Üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerini de bu çerçevede stratejik bir adım olarak görüyoruz. Akademik bilgi ile saha tecrübesini buluşturmak; nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve genç iletişimcilere daha fazla staj imkânı sunmak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Öte yandan, basın çalışanlarımızın sosyal ve mesleki haklarını güçlendirmeye yönelik adımları da hayata geçiriyoruz. Sağladığımız çeşitli ayrıcalıklar, basın emekçilerimizin yanında olma irademizin somut bir göstergesidir. Bu yaklaşımı dönemsel değil, kalıcı bir anlayış olarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın tecrübe ve liderliği kıymetli”

Dijital dünyada global platformların reklam gelirleri üzerindeki baskısının yerel ve ulusal basın için bir tehdit oluşturduğunu da aktaran Çay, içerik üreticilerinin haklarını savunacak adil bir sistemin gerekliliğine değindi. “Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde, içerik üreticisinin hakkını koruyan, emeği görünür kılan ve adil gelir paylaşımını sağlayan bir sistemin inşası büyük önem taşımaktadır” sözleriyle devam eden Çay, “Telif haklarına ilişkin yürütülen çalışmalar da bu açıdan kritik bir süreci ifade etmektedir. Güçlü bir basın; güçlü bir toplum ve sağlıklı bir kamuoyu demektir. Ancak demokrasiyi bir yerlerden ülkemize getirmek gibi bir telaşımızın, gayretimizin olmaması gerektiğine inanıyorum. Gerek Ukrayna-Rusya savaşında, gerek Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizde gerek İsrail’in Gazze’de yaşattığı soykırımda uluslararası toplum doğru bir imtihan veremezken, ülkemiz her daim barıştan yana tavrını koymuştur. Dolayısıyla, birilerinin Demokles’in kılıcı gibi tepemizde “demokrasi demokrasi” diye bize ders vermeye kalkmasının hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz bu konuda yeterli liderlik potansiyelini de taşımaktadır. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve liderliği bizim için çok kıymetli; bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum” dedi.

Duran’a da teşekkürlerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Çay, “İnanıyoruz ki ortak akıl, güçlü iş birliği ve kararlı bir vizyonla Türk basını bu dönüşüm sürecinden daha da güçlenerek çıkacaktır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” mesajı verdi.

‘Verimli ve anlamlı bir buluşma’

Toplantıda söz alan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Basın İlan Kurumu tarafından yerel basının yaşadığı ekonomik zorluklara yönelik geliştirilen destek mekanizmaları ve finansman kolaylıkları, sektör adına önemli bir katkı sağlamıştır. Dijitalleşme çağının gerekliliklerini gözeten bu anlayış; eğitim faaliyetleri, mevzuat bilgilendirmeleri ve bilimsel gelişmelere verilen önemle desteklenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları, sahadaki karşılığını bulmuş; özellikle İzmir’den başlatılan eğitim çalışmaları, meslektaşlarımız açısından verimli ve anlamlı bir buluşma zemini oluşturmuştur” diye konuştu.