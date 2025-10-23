Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak Tarihi Havagazı Fabrikası içerisinde faaliyet gösteren Araştırma Kütüphanesi, bu defa yaşam mücadelesinde umudu yeşerten anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen ve kanseri yenen veya tedavi süreci devam eden bireyleri bir araya getiren "Aktif Umut Atölyesi", kelimelerin birleştirici gücüyle dayanışmanın ve iyileşmenin önemini gözler önüne serdi. Katılımcılar, ortak deneyimlerini paylaşarak duygusal bir destek ağı oluşturdu.

Dayanışma ve sözcüklerin iyileştirici gücü

Sağlıkta Kalite Derneği işbirliğiyle Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla organize edilen "Aktif Umut Atölyesi", Tarihi Havagazı Fabrikası’nın tarihi atmosferinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Araştırma Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Atölye çalışması, adını "Aktif Umut" kitabından ve geliştirdiği özel metodolojiden alarak tasarlandı. Profesyonel koç Çakır Dilek Yunar'ın yürütücülüğünde, meme kanseri tanısı almış, tedavisi süren ya da hastalığı atlatmış bireyler, yaşadıkları zorlu deneyimleri sözcüklerin gücüyle yeniden yorumlama, anlamlandırma ve bu süreçte edindikleri umudu, içsel güçlerini açıkça ifade etme fırsatı buldu. Bu özel buluşma, hayatın getirdiği güçlükler karşısında birlikte durmanın, duyguları paylaşarak kolektif bir iyileşme sağlamanın ve geleceğe dair yeni umut kaynakları yaratmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Katılımcılar, burada kurulan güvenli ortam sayesinde yalnız olmadıklarını hissetti ve birbirlerine ilham kaynağı oldu.

Kütüphanelerin yeni misyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, etkinlik vesilesiyle yaptığı açıklamada, kütüphanelerin çağımızdaki rolünün sadece bilgiye erişim sağlamaktan ibaret olmadığının altını çizdi. Önenç, kütüphanelerin artık toplumsal bağları güçlendiren, bireylerin duygusal olarak iyileşmesine katkıda bulunan ve ruhsal destek sunan kamusal alanlara dönüştüğüne dikkat çekti. Kitap okuma eyleminin ve kütüphane ortamının yarattığı dinginliğin stres seviyesini düşürdüğünü, empati yeteneğini ve öz-farkındalığı geliştirdiğini belirten Önenç, bu modern yaklaşımın akademik literatürde "bibliyoterapi" ve "iyileştirici kütüphane" (healing library) gibi kavramlarla ifade edildiğini sözlerine ekledi. Bu tür etkinliklerin, kütüphanelerin topluma sunduğu faydayı zenginleştirdiğini ve onların ruh sağlığına yapılan katkıyı artırdığını vurguladı.