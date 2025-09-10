Son Mühür- Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in istifasıyla başlayan süreç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yeni ayrılıklarla derinleşti. Gürzel’in ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Nevzat Cebeci de istifa etti

Son olarak CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de partisinden ayrıldığını duyurdu. Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

“Birleştirici değil ayrıştırıcı tavırlar sergilendi”

Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.”

“Görevime Beykoz için devam edeceğim”

Cebeci, kararının zorunlu bir sonuç olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim.”

İstifa sayısı 4’e çıktı

Cebeci’nin ayrılığıyla birlikte, Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in ardından Beykoz’da CHP’den istifa eden meclis üyelerinin sayısı 4’e yükseldi.