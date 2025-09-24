Dallas Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırı ICE merkez binasının bulunduğu bölgede gerçekleşti. Şüphelinin bitişikteki bir binadan kamu binasına ateş açtığı belirlendi.

Saldırı sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın da olay sırasında öldüğünü duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Dallas polisi, saldırının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgede incelemeler sürerken, yetkililer bugün ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanı’ndan açıklama

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelinin intihar ettiğini doğruladı. Bakan Noem, saldırganın amacının henüz bilinmediğini, bu nedenle soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Güvenlik endişeleri yeniden gündemde

Olay, ABD’de kamu binalarına yönelik güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun hedef alınması, ülkede göçmenlik politikaları üzerinden yaşanan siyasi tartışmalarla da ilişkilendiriliyor.