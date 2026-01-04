Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump’ın talebiyle yakalanarak ülke dışına çıkarıldığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, yaşanan gelişmeler öncesindeki son resmi diplomatik temasını Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırılardan saatler önce görüşme

Yerel basında yer alan haberlere göre Maduro, Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle bir araya geldi. Görüşme, başkentteki Miraflores Sarayı’nda yapıldı.

Miraflores Sarayı’ndaki toplantı

Toplantıya, Çin’in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki heyetin yanı sıra Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin’in Caracas Büyükelçisi Lan Hu katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği başlıkları ele alındı.

İkili anlaşmalar masaya yatırıldı

Tarafların toplantıda, Venezuela ile Çin arasında bugüne kadar imzalanan 600’ün üzerindeki ikili anlaşmayı gözden geçirdiği, enerji, ticaret ve altyapı alanlarında süren ortak çalışmaların değerlendirildiği aktarıldı.

Son resmi diplomatik görüşme

Söz konusu temasın, ABD tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar öncesinde Nicolas Maduro’nun gerçekleştirdiği son resmi diplomatik görüşme olduğu ifade edildi.