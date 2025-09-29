Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalında katıldığı programda Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamak için tarafların bir anlaşmaya “çok yakın” olduğunu söyledi.

Leavitt, Trump ile Netanyahu arasında yapılacak görüşmede 21 maddelik bir barış planının ele alınacağını belirtti. Sözcü ayrıca Trump’ın, süreçte arabuluculuk yapan Katar liderleriyle de temas kuracağını açıkladı.

“Her iki tarafın da makul bir anlaşmaya varabilmesi için belli tavizler vermesi gerekiyor. Masadan biraz mutsuz kalksalar da bu çatışmayı böyle sona erdireceğiz” ifadelerini kullandı.