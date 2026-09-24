Son Mühür/ Beste Temel- 26 ülkeden 165 dev marka, su ürünleri ve balıkçılık teknolojilerinin kalbinin attığı Fuar İzmir’de bir araya geldi. 12. Future Fish Eurasia Fuarı ve AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, Fuar İzmir C Hol’de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen dev organizasyonda Norveç ve Libya doğrudan ülke pavyonlarıyla gövde gösterisi yapıyor. Kafes sistemlerinden yem teknolojilerine, balık işleme makinelerinden kuluçkahane donanımlarına kadar son teknoloji ürünler vitrine çıktı.

Ege, küresel üretim üssüne dönüştü

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe, kentin denizle bağının sadece bir kıyı şeridinden ibaret olmadığını vurguladı. Ege Bölgesi'nin üretim ve ticaretteki liderliğine dikkat çeken Türe, "Türkiye’nin su ürünleri ihracatının neredeyse üçte ikisi bu topraklardan çıkıyor" dedi.

Sadece rakamların değil, denizlerin korunmasının da hayati önem taşıdığını hatırlatan Türe, sınırları olan su kaynaklarını koruyarak büyümenin tek yolunun sürdürülebilir teknolojilerden geçtiğini belirtti.

Çipura ve levrekte dünya lideri

Türkiye su ürünleri sektöründe rekorlar kırmaya devam ediyor. 2025 verilerine göre 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi yakalandı. Bu üretimin 627 bin tonu doğrudan kültür yetiştiriciliğinden elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, çarpıcı verileri paylaştı:

Türkiye, çipura ve levrek üretiminde dünya birincisi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise AB ülkeleri arasında zirvede yer alıyor.

100’den fazla ülkeye yapılan ihracatta 2026 hedefi tam 2,5 milyar dolar.

"Artık ne kadar ürettiğimiz değil, nasıl ürettiğimiz belirleyici olacak" diyen Akbaş; iklim değişikliği ve kirlilikle mücadelede dijitalleşme ile enerji verimliliğinin şart olduğuna işaret etti.

50 milyon dolardan 2,3 Milyar dolarlık devrime

Sektörün çeyrek asırdaki muazzam dönüşümünü özetleyen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 1999 yılında sadece 50 milyon dolar olan ihracatın bugün 2,3 milyar dolara dayandığını ifade etti. Türkiye artık sadece balık satmıyor; dünya pazarlarına Ar-Ge, ekipman ve kuluçkahane teknolojisi ihraç ediyor.

Gine’den Türk yatırımcılara açık davet

Fuarın en dikkat çeken konuklarından biri de Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara oldu. Ülkesinin zengin potansiyeline değinen Camara, Türk iş insanlarını Gine'de kuluçkahane, yem tesisi ve altyapı yatırımları yapmaya davet ederek, uzun vadeli ortaklıklara hazır olduklarını dile getirdi.

26 Eylül Cumartesi akşamına kadar Fuar İzmir'de sürecek olan organizasyon; tadım etkinlikleri, teknik sunumlar ve eş zamanlı düzenlenen AquaFeed Eurasia Yem Konferansı ile küresel pazarlara yeni kapılar aralamayı sürdürecek.

