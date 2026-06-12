Nefes gazetesindeki habere göre, sabah saatlerinde takibe alınan makam aracında yapılan incelemelerde kokain, eroin ve esrardan oluşan uyuşturucu maddeler bulundu.

Araçta bulunan Genel Sekreter'in makam şoförü Çağlar Yılmaz ile olay sırasında TRT Ankara Genel Müdürlüğü'nde nöbetçi olduğu belirtilen Mehmet Özdemir gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin kamera kayıtları, KGYS görüntüleri, Plaka Takip Sistemi verileri ve şoförlerin olay öncesi ile sonrasında birlikte hareket ettiklerine ilişkin HTS kayıtları üzerinde yaptığı incelemelerde, iki şoförün makam aracıyla gece saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a gittikleri tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda, şoförlerin uyuşturucu maddeleri paketler halinde araca yükledikten sonra aynı gece yeniden Ankara'ya döndükleri belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda araç, sabaha karşı Kahramankazan gişelerinde durduruldu. Gerçekleştirilen aramada iki şüpheli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandılar.

Kendisinden habersiz götürülmüş

Tutuklanan iki şoförün de TRT'de hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron firma personeli olduğu öğrenildi. Genel Sekreter Mesut Eker'in makam şoförlüğünü yapan Çağlar Yılmaz'ın ise TRT Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdürü Hasan Göçer'in yakını olduğu iddia edildi.

Hasan Göçer ile Çağlar Yılmaz'ın Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilirken, soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre iki şoförün İstanbul'a giderken "taşıt görev emri" kullandıkları ortaya çıktı. Gece saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a giderek uyuşturucuyu araca yükledikleri ve aynı gece geri döndükleri öne sürülen şoförlerin, olası yol kontrollerinde sorun yaşamamak için bu görev emriyle hareket ettikleri, söz konusu belgede Hasan Göçer'in imzasının bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in olayla bağlantısının bulunmadığı, makam aracının bilgisi dışında İstanbul'a götürüldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

TRT'den yapılan açıklama

TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada TRT'nin de adının geçtiği haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Görev emri olmaksızın, resmi görev harici ve usulsüz şekilde bir aracı kullanırken yasaklı maddeyle yakalanan şahıslar, ulaştırma hizmeti alınan taşeron firma bünyesinde görev yapan şoförlerdir.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen olayın hemen ardından Kurumumuz tarafından şahısların görevlerine derhal son verilmiştir. Adli süreç ilgili makamlar tarafından yürütülmektedir. Konuya ilişkin haberlerde adı ve fotoğrafı kullanılan TRT Genel Sekreteri'nin olayla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır."