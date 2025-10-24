Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Murat Ülker’in eşi Betül Ülker, merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde Murat Ülker’in servet sıralamasındaki yeriyle ilgili haberler gündeme geldiğinde, kamuoyu ilgisi Betül Ülker’e de yöneldi. Farklı toplumsal ve sosyal faaliyetlerde görünmemesi nedeniyle, Betül Ülker özel yaşamıyla birlikte biyografisi ve ailesiyle ilgili bilgileriyle ilgi çekiyor.

Betül Ülker uzun yıllardır medyadan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak ailesi ve hayatı hakkında mevcut bilgiler, onun Türk iş dünyasında ve sosyal çevrede önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Eşi Murat Ülker ile birlikte aile ve eğitim değerlerine önem verdiği biliniyor. Türkiye’nin gündeminde yer aldığı zamanlarda, iş dünyasının önde gelen ailelerinden biri olarak dikkat çekiyorlar.

Betül Ülker kimdir?

Tam adı Betül Ataseven Ülker olan Betül Hanım’ın babası Prof. Dr. Asaf Ataseven, annesi ise Dr. Gülsen Ataseven. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji bölümündeki eğitimini evlilik kararı sonrası yarıda bıraktı. 21 Temmuz 1983’te Murat Ülker ile evlenen Betül Ülker’in Yahya, Mustafa ve Fatih isimlerinde üç çocuğu bulunuyor. Murat Ülker’in annesi Güzide Ülker’in, Betül Hanım’ı aile dostluğu sayesinde beğendiği ve oğluna eş olarak uygun gördüğü ifade ediliyor.

Betül Ülker’in sosyal yaşamı ve faaliyetleri

Medyanın uzağında kalan Betül Ülker, daha çok aile ve inanç, eğitim ve yardımseverlik konularına önem gösteriyor. Kamuoyunda öne çıkan bir sosyal faaliyet ya da iş dünyası rolüyle anılmıyor; daha çok ailesiyle ilgili yönleriyle tanınıyor. Özellikle Ülker ailesinin değerlerine katkılarıyla dikkat çekiyor.

Ülker çiftinin serveti ve güncel durum

Son dönemde Murat Ülker, Türkiye’nin en zengin insanı unvanını Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya’ya kaptırdı. Bu gelişmeler kamuoyunun ilgisini çiftin servetine ve aile yapısına çevirdi. Ülker ailesi, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’nin en büyük özel şirketlerinden biri olan Yıldız Holding’in gelişmesinde büyük rol oynadı. Ailenin toplam serveti ve yatırımları kapsamında, farklı alanlarda aktif oldukları biliniyor.

Betül Ülker’in hayatındaki dönüm noktaları, kişisel tercihleri ve aile içindeki rolü, yalnızca biyografik detaylarla sınırlı kalmıyor. Türkiye’de sosyal ve ekonomik hayatta geride iz bırakacak ailelerden birinin üyesi olarak, yaşamında aile değerlerini önceliklendiriyor.