Türk televizyon ve moda dünyasının merak edilen isimlerinden biri olan Selin Ortaçlı, kamuoyunda Şahan Gökbakar ile yaptığı evlilik sonrası daha fazla konuşulmaya başladı. Hem modellik hem de oyunculuk kariyeriyle tanınan Ortaçlı, moda ve tasarım konularındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle televizyon dizilerinde ve özel hayatında gündemde yer aldı.

Selin Ortaçlı, küçük yaşlardan itibaren tasarım ve modaya ilgi duydu. Eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım bölümünden mezun oldu. Ailesinin modellik geçmişi, Ortaçlı’nın bu sektöre yönelmesinde önemli rol oynadı. İlkokul yıllarında girdiği tasarım yarışmasında birincilik kazandı ve 2006’da Fashion TV tarafından Gelecek Vaat Eden En İyi Bayan Model ödülüne layık görüldü.

Selin Ortaçlı kimdir?

24 Aralık 1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Selin Ortaçlı, modellik kariyeriyle adını duyurdu. Sanat ve tasarım alanında da yeteneklerini sergileyen Ortaçlı’nın anne ve babası da manken. Bu nedenle moda sektörüne olan ilgisi ailesinden geliyor. Üniversite yıllarında sanat eğitimi aldı; kısa süre evlilik programlarında sunuculuk da yaptı. 2009’da iç çamaşırı markası SeLingerie’yi kurdu. Sonraki yıllarda oyunculuğa yönelerek, Şahika Tekand’dan oyunculuk eğitimi aldı.

Kaç yaşında ve nereli?

Selin Ortaçlı, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında. Doğum yeri İstanbul ve çocukluk ile gençlik yılları da burada geçti. Kökleri de İstanbul’a dayanıyor. Moda ve tasarım alanındaki başarısını İstanbul’da aldığı eğitim ve çevresine borçlu.

Oyunculuk kariyeri ve teknik detaylar

Modellikten oyunculuğa geçen Selin Ortaçlı, çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. 2010’da Doktorlar dizisinde kısa süreli rol aldı. 2012’de Araf Zamanı’nda Nazlı karakterini canlandırdı ve Saruhan Hünel ile başrolü paylaştı. 2014’te Kara Para Aşk dizisinde Sibel karakterini oynadı; Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ile aynı kadroda yer aldı. Kalp Hırsızı adlı dizide ise Filiz rolünü canlandırdı. Oyunculuk kariyerinde özellikle drama türündeki dizilerde ekran deneyimi yaşadı.

Aile hayatı

Selin Ortaçlı, 2015’te komedyen Şahan Gökbakar ile Prag’da evlendi. Aynı yıl Deniz Efe adında oğulları dünyaya geldi. Ortaçlı, annelik görevini medyadan uzak bir şekilde sürdürüyor ve özel hayatını genelde gündemden uzak tutuyor. Oyunculuğun yanı sıra tasarım ve modada etkinliğini devam ettiriyor.

Selin Ortaçlı, son yıllarda hem oyunculuk hem de modada çok yönlü projelere imza attı. Çocukluk döneminden bugüne moda ve tasarım alanındaki başarıları ile İstanbul’un bu sektördeki önemli isimlerinden biri oldu. Kendine ait iç çamaşırı markası kurması ve çeşitli televizyon projelerinde yer alması, onu sektörün dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. Oyunculuk kariyerinde ise dört farklı televizyon dizisinde başrol ve yan rollerde performans sergiledi.