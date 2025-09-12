Son Mühür - Süper Lig’in köklü kulüplerinden Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı Nottingham Forest’ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul’a ulaştı. Portekizli futbolcu, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Havalimanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Jota Silva'dan ilk sözler

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva şunları söyledi:

"Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftarlar bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz.''

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Jota Silva’nın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından, transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması öngörülüyor.

Performansı

Geçen sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8’inde ilk 11’de sahaya çıkan Jota, 4 gol atıp 2 asist yaptı.