FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 21.00’de Letonya’daki Riga Arena’da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda finalde Almanya ile Finlandiya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İsveç’i yenerek 24 yıl sonra yarı finale çıktılar

Türkiye, son 16 turunda İsveç’i ve çeyrek finalde Polonya’yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi. Yunanistan ise grup maçlarında tek mağlubiyetle lider tamamladığı C Grubu’ndan çıktı, son 16’da İsrail’i ve çeyrek finalde Litvanya’yı mağlup ederek yarı finale ulaştı.

Tarihî rekabet

Türkiye ile Yunanistan bugüne kadar 66 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar 25, Yunanistan 41 galibiyet aldı. İki takım ilk kez 24 Haziran 1936’da İstanbul’da oynadı; Türkiye 49-12 kazanmıştı. Son karşılaşma 19 Ağustos 2022’de Yunanistan’da oynandı ve Türkiye 89-80 mağlup oldu.

Alperen, Antetokounmpo'ya karşı

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, maç başına 90.7 sayı, 37.6 ribaund ve 22.6 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Takımın en skorer oyuncusu Alperen Şengün 21.6 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor. Yunanistan ise 86.1 sayı, 36.1 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynuyor; takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 29.8 sayı ortalamasıyla katkı sağlıyor.

Namağlup yolculuk

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup yoluna devam ediyor. Almanya da çıktığı 7 müsabakayı kazanan takımlardan biri olarak Türkiye ile zirveyi paylaşıyor.