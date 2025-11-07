Beşiktaş’ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva hakkında son günlerde transfer iddiaları artmıştı. Siyah-beyazlı yıldızın geleceğiyle ilgili merak edilen konuya Başkan Serdal Adalı’dan net bir açıklama geldi.

Serdal Adalı: “Bu takımın omurgası”

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına kesin bir dille karşı çıktı. Adalı’nın, “Rafa Silva bu takımın omurgası. Astronomik bir teklif gelmedikçe satılması söz konusu değil.” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu açıklama, kulübün yıldız futbolcuya bakış açısını ve planlamadaki yerini açık şekilde ortaya koydu.

Teknik heyet de ayrılığa sıcak bakmıyor

Haberde, teknik heyetin de Rafa Silva’nın takımdan ayrılmasını istemediği belirtildi. Siyah-beyazlı teknik kadronun, oyuncunun oyun içi katkısı ve takımın hücum organizasyonlarındaki kritik rolü nedeniyle yıldız futbolcunun kadroda tutulmasından yana olduğu ifade edildi.