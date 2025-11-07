Son Mühür- NBA'de heyecan beş karşılaşmayla devam etti. MVP adayı iki Avrupalı'nın kapışmasında gülen taraf Doncic oldu. Los Angeles Lakers'ın San Antonio Spurs karşısında 118-116 kazandığı karşılaşmada 42 dakika sahada kalan Doncic, 35 sayı, 13 asist ve 9 ribaundla galibiyette başrol oynayan isim oldu.

Uzun süren sakatlık dönüşü LeBron James sadece 5 dakika sahne aldığı gecede 2 sayı ve 1 asist üretmeyi başardı.



Konuk Spurs'un yıldızı Victor Wembanyama'nın 33 dakika oynadığı karşılaşmada 19 sayı, 3 asist ve 8 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Los Angeles Lakers bu sezonki yedinci galibiyetine uzanırken San Antonio Spurs ikinci yenilgisiyle tanıştı.

NBA'de gecenin sonuçları...



Lakers- Spurs: 118-116

Kings- Warrıors: 121-116

Trail Blazers- Thunder: 121-119

Nuggets- Heat: 122-112

Suns- Clippers: 115-102

