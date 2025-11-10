Beşiktaş JK, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Kulüp, sürecin hassasiyetine vurgu yaparak, futbolcularına güvendiklerini ve gerekli hukuki adımları atacaklarını belirtti.

“Masumiyet karinesi gözetilmeli”

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen soruşturmanın futbolcuların ve ailelerinin psikolojik olarak etkilendiğine dikkat çekildi. Kulüp, süreçte evrensel hukuk normlarından olan masumiyet karinesinin gözetilmesinin önemine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bu hassas durumla ilgili sürecin masumiyet karinesi çerçevesinde büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.”

Beşiktaş’tan futbolcularına tam destek

Beşiktaş yönetimi, iki futbolcunun da masum olduklarına dair inançlarının tam olduğunu belirterek TFF nezdinde girişimlerin başladığını duyurdu. Kulüp, gelişmelerin yakından izlendiğini ve her aşamada gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Futbolcular savcılığa başvuracak

Açıklamada, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ın yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek hukuki itirazlarını sunacakları bilgisi paylaşıldı. Böylece oyuncular sürecin adli boyutuna da resmî olarak dahil olacak.

“Konunun takipçisiyiz”

Beşiktaş JK, açıklamasının sonunda hem TFF ile temas halinde olduklarını hem de soruşturmanın tüm detaylarını titizlikle izlediklerini belirterek şu mesajı verdi:

“Beşiktaş JK olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”