Futbolda yasa dışı bahis iddiaları, federasyondan yapılan açıklamaların ardından adli mercilere taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok hakem hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu kapsamda tutuklananlar arasında Erkan Arslan dışında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve iki hakem daha bulunuyor. Soruşturma süreci titizlikle yürütülürken, tutuklanma gerekçelerine dair hukuk makamları tarafından net bilgiler paylaşıldı.

Bahis Soruşturmasında Hakemlerin Tutuklanması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, futbol dünyasında yasa dışı bahis iddialarını araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, aralarında hakemlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, maç sonucunu etkileme suçu başta olmak üzere görevi kötüye kullanma gerekçeleriyle tutuklama kararı verildi.

Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman hakem Nevzat Okat ve klasman yardımcı hakem Yakup Yapıcı yer aldı. Hakem Erkan Arslan'ın 2021-2025 yılları arasında toplamda 10 milyon liralık bahis oynadığı ve hesabında yüksek miktarda işlem hacminin tespit edildiği bilgisi kamuoyuna aktarıldı.

Tutuklanmanın Gerekçeleri Neler?

Soruşturma dosyasında, tutuklamalara yol açan başlıca faktörler arasında maç sonucunu etkilemeye yönelik teklif ve girişimler, delilleri gizleme şüphesi, kaçma ihtimali ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması yer alıyor. Adli kontrol tedbirinin yetersiz görülmesi, tutuklama kararının alınmasındaki diğer önemli unsur oldu.

Ayrıca, kendi aralarındaki bahis oynama faaliyetlerine dair teknik ve fiziki takip sonucu ulaşılan deliller de adli makamların değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor. Yargılama süreci halen devam ediyor ve savcılıktan gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Hakem Erkan Arslan Kimdir?

Erkan Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görev yapan klasman yardımcı hakem olarak biliniyor. 1 Ocak 1979 tarihinde doğdu ve şu anda 46 yaşında. Aslen Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden geliyor. Uzun yıllardır profesyonel ve amatör liglerde yardımcı hakemlik yaptı. Saha içindeki disiplinli duruşu ve görevini yerine getirme konusundaki titizliği ile tanındı. Kariyeri boyunca çok sayıda maçta görev aldı.

Erkan Arslan’ın kariyerinin son döneminde ise yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adı geçti. Soruşturma sonrası tutuklanmasına karar verildi ve halen cezaevinde bulunuyor.