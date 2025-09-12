Son Mühür - Beşiktaş, transfer döneminin son gününe hareketli bir şekilde girdi. Siyah-beyazlılar, Portekizli Jota Silva’yı kadrosuna kattıktan sonra, bir diğer Portekizli oyuncu Joao Silva ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Joao Silva, Beşiktaş formasıyla ilk sezonunda 39 maça çıkıp 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise 8 karşılaşmada görev alan Silva, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Kiralık olarak gidecek

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın gelmesiyle birlikte Joao Silva’nın kadro planlamasında düşünülmediği ve Yunanistan ekibi AEK’a transfer olacağı ifade edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, AEK ile Beşiktaş, Joao Silva’nın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Portekizli oyuncu, bu sezon Yunanistan Süper Ligi’nde AEK forması giyecek. Öte yandan Joao Silva’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.