Son Mühür - Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken bir adım attı. Siyah-Beyazlı ekip, Alman yıldız forvet Timo Werner’in transferi için RB Leipzig ile resmi görüşmelere başladı. Sol kanat için takviye arayışında olan yönetim, 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Forma şansı bulmakta zorlanıyor

Geçtiğimiz sezonu Premier League ekibi Tottenham Hotspur’da kiralık olarak geçiren Timo Werner, bu yıl RB Leipzig’de yeterli forma şansı bulamıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun takımdan ayrılmasına kulübün sıcak baktığı ifade ediliyor. 2020’de piyasa değeri 80 milyon euroya kadar yükselen Werner, bir dönem Avrupa’nın en gözde hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki düşüş, oyuncunun değerini 7 milyon euro seviyelerine kadar geriletti. Beşiktaş ise bu durumu avantaja çevirmeyi ve transferi mali açıdan uygun koşullarla sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Beşiktaş taraftarının Timo Werner’le ilgili hafızalarda yer eden bir anısı da bulunuyor. 2017 yılında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş–Leipzig Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, statta oluşan yoğun gürültü nedeniyle kulaklarında rahatsızlık hisseden Werner, 32. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Performansı Almanya Milli Takımı'nda 54 kez görev alan Timo Werner, bu karşılaşmalarda 24 gol atarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Eğer transfer gerçekleşirse, Alman yıldızın hızı, bitiriciliği ve uluslararası tecrübesiyle Beşiktaş’ın hücum gücüne önemli katkı sağlaması öngörülüyor.