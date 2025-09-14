31 yaşındaki Salih Uçan, milli arada yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, ilk 11’de sahaya çıkmasının antrenman performansıyla alakalı olduğunu dile getirdi.

“Milli arada iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Taktiksel ve tempolu geçti. Uzun zamandır oynamıyordum, risk gibi görünse de hocam bana güvendi. Koşu mesafesi, sprint, mücadele… elimden geleni yaptım” dedi.

“Maç gitgelli geçti, son anlarda yoruldum”

Başakşehir’in güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Uçan, sahadaki mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

“Maç bayağı gitgelli geçti. Kontrataklar oldu, geri döndük, atak yaptık. Sonlara doğru enerjim düştü ama çıkmadan önce önemli bir pozisyonda koşu yaptım, neredeyse golü çıkarıyordum. Bugün performansımdan mutluyum” dedi.

Taraftara teşekkür: Bizi ateşlediler

Tribünlerin desteğine dikkat çeken Uçan, “Taraftarlarımızın önünde iyi bir maç çıkardık. Onların desteğiyle ikinci golü bulduk. İlk yarıda da pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. İnşallah bu başlangıcı iyi şekilde sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt

Şampiyonluk ihtimalleriyle ilgili soruya yanıt veren tecrübeli oyuncu, “Şampiyonluk için konuşmak çok erken. Daha yolun başındayız” şeklinde konuştu.

“Sergen Yalçın’la daha çok erken”

Sergen Yalçın’ın gelişiyle takımda nelerin değiştiğine ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Çok erken. Ağustos’u yeni bitirdik, bir milli arası vardı. Bir deplasman maçı oynadık, kötü geçti. Burada taraftarın önünde iyi oynadık. Hemen bir maç kazandık diye değişikliklerden söz etmek doğru olmaz. Taraftar her zaman ateşleyici güç” dedi.