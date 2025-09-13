Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 3 yıl 9 ay 17 gün sonra İstanbul'daki ilk maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, bu zafer Sergen Yalçın'ın ikinci dönemindeki ilk galibiyeti oldu. Bu önemli galibiyet, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, 1386 gün sonra Dolmabahçe'de galibiyet sevinci yaşamasını sağladı.

Süper Lig macerasına başarılı başlangıç

Siyah-beyazlıların başında ikinci kez göreve başlayan Sergen Yalçın, takımın başında çıktığı ilk lig maçında galibiyet alarak moral tazeledi. Beşiktaş, Başakşehir karşısında sergilediği mücadeleci futbolla taraftarlarından da tam not aldı. Özellikle hücum hattındaki dinamizm ve takımın sahadaki genel duruşu, yeni döneme dair olumlu sinyaller verdi. Bu galibiyet, takımın ligdeki hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yalçın'ın takıma olan etkisi ve sahaya yansıttığı futbol felsefesi, gelecek maçlar için de umutları yeşertti.

Taraftarların güveni tam

Beşiktaş taraftarları, yıllar sonra yuvasına dönen Sergen Yalçın'a olan sevgilerini ve güvenlerini bu maçta bir kez daha gösterdi. Maç boyunca tribünlerden yükselen coşkulu tezahüratlar, takımın ve teknik heyetin motivasyonunu artırdı. Yalçın'ın Dolmabahçe'ye galibiyetle dönmesi, taraftarların da yüzünü güldürdü. Kulübün eski kaptanı ve efsanevi ismi olan Yalçın, takımın başında olduğu dönemde yaşadığı şampiyonlukla camianın sevgilisi haline gelmişti.