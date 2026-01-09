Beşiktaş’ta yıldız futbolcu Rafa Silva ile ilgili yaşanan gelişmeler siyah-beyazlı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşadığı uyum sorunları nedeniyle ayrılık iddialarıyla anılan Portekizli oyuncu, eski kulübü Benfica’nın transfer planlarının merkezine girdi.

Antrenmanlara katılmadı, ayrılık süreci hızlandı

Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki futbolcunun son dönemde takım antrenmanlarına katılmadığı ve yönetime ayrılık talebini ilettiği öğrenildi. Bu gelişme, kulüp içinde transfer sürecinin hızlanmasına neden oldu.

Benfica ile temaslar yeniden başladı

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica sezon başında Rafa Silva’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istemiş ancak Beşiktaş’ın sözleşme fesih bedeli talebi nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Son günlerde ise iki kulüp arasındaki temaslar, başka bir transfer dosyası üzerinden yeniden gündeme geldi.

Jurasek transferi süreci etkiledi

Beşiktaş’ta beklenen performansı sergileyemeyen ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen David Jurasek’in, eski kulübü Slavia Prag ile anlaşmaya varması, Rafa Silva transferinin önünü açan önemli bir adım oldu. Benfica’nın, Jurasek’in bonservisinin yarısı için gelen teklifi kabul etmesiyle birlikte taraflar arasında yeni bir transfer formülü konuşulmaya başlandı.

Sembolik bonservis formülü masada

Bu transfer operasyonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş’ın, Rafa Silva için Benfica’dan sembolik bir bonservis bedeli ya da mevcut alacaklardan feragat karşılığında onay beklediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlı yönetim, süreci en az mali kayıpla ve mümkünse gelir elde ederek kapatmayı hedefliyor.

Takım içi uyum iddiaları gündemde

Kulüp yöneticileri kamuoyuna “Rafa Silva ile bir problem yok” açıklamasını yapsa da, Portekiz basınında yer alan iddialarda oyuncunun Sergen Yalçın’ın taktik planlarından memnun olmadığı ve futboldan uzaklaşma noktasına geldiği öne sürülüyor.