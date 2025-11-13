TFF’nin yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması futbol dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ederken, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de disiplin sürecine dahil olan 5 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, kararın etik değerler doğrultusunda alındığını vurguladı.

1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Soruşturma, Türkiye futbol tarihinde şimdiye kadar yapılan en kapsamlı disiplin incelemelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Amedspor: “5 futbolcumuz için disiplin kararı alındı”

Amed Sportif Faaliyetler, kulüp bünyesinde lisanslı olan beş futbolcunun PFDK’ya sevk edildiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK’ya yapılan sevkler neticesinde kulübümüz bünyesinde lisanslı beş profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır.”

“Kendi takımlarına bahis oynamadılar ama…”

Açıklamada, futbolcuların Amedspor’a karşı bir bahis eylemi gerçekleştirmediği özellikle vurgulandı. Ancak kulüp, etik duruş gereği sözleşme feshi yoluna gittiğini belirtti:

“Futbolcular Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarıyla ilgili herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişlerdir. Ancak Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır.”

Kulüp etik vurgusu yaptı

Amedspor yönetimi, kararın yalnızca mevcut disiplin süreciyle sınırlı olmadığını; kulübün kurumsal kimliğini ve etik çizgisini korumaya yönelik bir duruş olduğunu belirtti.

Bu adımın, soruşturma sürecinde diğer kulüplere de örnek teşkil edebileceği yorumları yapılıyor.