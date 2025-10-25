Bundesliga’nın 8. haftasında oynanan mücadelede RB Leipzig, deplasmanda karşılaştığı Augsburg’u 6-0’lık skorla mağlup ederek adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sonuçla Leipzig, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, kulüp tarihinin Bundesliga’daki en farklı galibiyetine imza attı.

Leipzig’den ilk 20 dakikada iki gol

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10. dakikada Yan Diomande’nin golüyle öne geçti. Romulo’nun asistiyle gelen bu golün ardından Leipzig, baskısını sürdürdü. 18. dakikada Romulo, bu kez skoru 2-0’a taşıyan isim oldu. Augsburg savunması henüz toparlanamadan, Leipzig farkı ikiye çıkarmıştı.

Nusa ve Baumgartner farkı açtı

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Leipzig, hücumda etkisini artırdı. 22. dakikada Antonio Nusa, attığı golle farkı üçe çıkarırken tribünlerde sessizlik hakim oldu. İlk yarının bitimine dakikalar kala, 38. dakikada Christopher Baumgartner, ağları sarsarak skoru 4-0 yaptı. Leipzig, soyunma odasına dev bir avantajla gitti.

İkinci yarıda da hız kesmediler

İkinci yarıya da etkili başlayan Leipzig, oyunun temposunu düşürmeden farkı artırdı. 56. dakikada genç yıldız Assan Ouedraogo, skoru 5-0’a taşıdı. Takımın hücum hattındaki etkinliği durmak bilmedi ve 65. dakikada Castello Lukeba ağları havalandırarak farkı 6’ya çıkardı.

Leipzig’in serisi 7 maça çıktı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında tempo düşse de Leipzig savunması hata yapmadı ve maçı 6-0’lık tarihi skorla tamamladı. Bu sonuçla Leipzig, puanını 19’a yükselterek zirve takibini sürdürdü.