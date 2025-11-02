Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanlarından Hasan Arat, bugün gerçekleştirilen olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla kulüp üyeliğinden geçici olarak ihraç edildi. Yaşanan bu gelişme, kulislerde geniş yankı uyandırırken, Arat'ın bir yıl süreyle kulüple ilişiği kesilmiş oldu. Kararın, kongre üyelerinin oy çokluğu ile onaylanması dikkat çekti.

Fiziksel müdahaleye varan tartışma disiplin sürecini başlattı

Kararın alınmasına neden olan olay, 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Divan Kurulu toplantısında yaşanmıştı. Eski başkan Hasan Arat ile kulübün eski Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında fiziki müdahaleye kadar varan şiddetli bir tartışma patlak vermişti. Bu olay üzerine, kulüp tüzüğü gereği Hasan Arat hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Disiplin Kurulu, yürüttüğü incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, Arat'ın kulüpten bir yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde bir tavsiye kararı almıştı.

Yönetim Kurulu kararı kongreye taşıdı, üyeler onayladı

Disiplin Kurulu'nun aldığı geçici uzaklaştırma kararı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu tarafından görüşülmek ve oylanmak üzere Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un gündemine dâhil edildi. Kongre salonunda yapılan oylama, kulüp üyelerinin konuya verdiği önemi gösterdi. Tartışmalı geçen oylama sonucunda, eski başkan Hasan Arat'ın kulüp üyeliğinden bir yıl süreyle geçici olarak çıkarılması yönündeki karar, üyelerin büyük çoğunluğunun oyuyla kabul edildi. Bu kararla birlikte, Hasan Arat bir yıl boyunca Beşiktaş Kulübü'nün hiçbir organında görev alamayacak, oy kullanamayacak ve kulüp faaliyetlerine katılamayacak.

Kulüp içi disiplinin önemi vurgulandı

Yaşanan bu ihraç kararı, kulüp içerisindeki etik ve disiplin kurallarının ne denli ciddiyetle ele alındığını gösteriyor. Kulüp yetkilileri, Genel Kurul'un verdiği bu kararın, tüzük hükümlerine ve kulüp kültürüne aykırı davranışların tolerans görmeyeceğine dair güçlü bir mesaj içerdiğini belirtti.