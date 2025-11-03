Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta gözler, maç sonrası yapılan açıklamalara çevrildi. Kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamayan teknik direktör Sergen Yalçın yerine konuşan yardımcı antrenör Murat Kaytaz, hem takımın genel durumu hem de hakem kararları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Beşiktaş oyununu geri getirmek üzerine çalıştık”

Kaytaz, karşılaşma öncesinde teknik heyetin planlamasına değinerek, Beşiktaş’ın yeniden kendi kimliğine dönmeye çalıştığını vurguladı:

“Taktik planlamamızda Sergen hocamızın oyun mantalitesini, üçüncü bölge organizasyonlarını ve topu kaybedince hemen baskı yapıp kazanma prensibini çalıştık. ‘Büyük Beşiktaş oyunu’nu sahaya yansıtmak istedik. Bunu 26. dakikaya kadar başardık.”

Ancak 23. dakikada yaşanan pozisyona da değinen Kaytaz, “Rafa Silva’ya gösterilmeyen kart VAR’da incelenseydi kırmızıya dönebilirdi. Hakem bu pozisyonu atladı” diyerek tepki gösterdi.

“Takımda öz güven kaybı yaşıyoruz”

Murat Kaytaz, takımın son haftalarda yaşadığı psikolojik kırılmalara da dikkat çekti:

“Oyuncularımız gol attığında bile tedirginlik hissediyor. Bu bir öz güven kaybıdır. Sergen hocamız grup toplantılarıyla, birebir görüşmelerle bunu düzeltmeye çalışıyor. İkinci yarıda agresif savunmayı uyguladık, ama bireysel bir hatadan gol yedik. Buna rağmen oyunumuzu geliştireceğiz. Beşiktaş’a yakışan oyun mantalitesini yeniden oturtmak için çalışıyoruz.”

“Taraftarımız umudunu kaybetmesin”

Siyah-beyazlı camiaya da seslenen Kaytaz, destek mesajı verdi:

“Beşiktaş taraftarı uzun süredir takımının siyah tarafını yaşıyor. Biz bunu değiştirmek için buradayız. Bize ve Sergen hocamıza inanmaya devam etsinler. Beşiktaş yeniden ayağa kalkacak, bunun sözünü veriyoruz.”

“Kural farklı mı işliyor?”

Maçtaki hakem kararlarını da sert sözlerle eleştiren Kaytaz, çifte standart iddialarını gündeme getirdi:

“Sergen hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü, ama Tedesco aynı şekilde sahaya girdiğinde sadece sarı kart verildi. Bu durum dikkat çekici. Kural Beşiktaş’a farklı, Fenerbahçe ve Galatasaray’a farklı mı işliyor? Bu sorunun cevabını futbol kamuoyuna bırakıyoruz.”

Kaytaz, ayrıca yedek kulübesinde bulunan teknik ekibin maç yayınını takip ettiğini, ancak bazı görüntülerin VAR merkezinden paylaşılmadığını da iddia etti.

“Bir kaosun içine çekilmeye çalışıyoruz”

Beşiktaş cephesinde gündeme getirilen bir diğer konu ise takım içinde “uyumsuzluk” söylentileri oldu. Bu iddialara net bir dille yanıt veren Kaytaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sergen hocanın takımdaki yıldız oyuncularla sorunu olduğu yönünde söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Biz Konyaspor’da Eto’o ile, Sivas’ta Cicinho ile çalıştık. Hepsiyle iletişimimiz mükemmeldi. Bu tür söylentilerle Beşiktaş’ı bir kaosun içine çekmeye çalışıyorlar.”

Beşiktaş’ta gözler Sergen Yalçın’ın cezasında

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın’ın alacağı disiplin cezası merak konusu oldu. Deneyimli teknik adamın 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği belirtilirken, kulüp yönetiminin karara göre itiraz hakkını kullanacağı öğrenildi.