Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Silva ve Necip tedavi altında, Paulista Brezilya’da

Siyah-beyazlı ekipte üç isim antrenmana katılamadı.

Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal idmanda yer almazken, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya’da bulunan Gabriel Paulista da çalışmaya katılamayan bir diğer oyuncu oldu.

Antrenman temposu: Kondisyon ve taktik ağırlıklı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu. Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken, oyuncular daha sonra maç planına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde çalıştı. İdman, dar alanda uygulanan taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Beşiktaş’ta gözler Antalyaspor maçında

Siyah-beyazlı ekip, ligde çıkış aradığı bu dönemde Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Teknik heyetin, sakat oyuncuların son durumunu maç gününe kadar yakından takip edeceği öğrenildi.