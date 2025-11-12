Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını Güney Amerika’ya yöneltti. Siyah-beyazlıların, Brezilya ekibi Internacional’de forma giyen 25 yaşındaki stoper Vitao ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş, savunmayı güçlendirmek istiyor

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını yeniden yapılandırma kararı aldı. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hızlı, güçlü ve top tekniği yüksek bir stoper transferine odaklandı. Bu doğrultuda gündeme Internacional forması giyen Vitao’nun ismi geldi.

Vitao için 10 milyon euro talep

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı yöneticiler Vitao’nun durumunu yakından takip ediyor. ESPN’in haberine göre Internacional kulübü, genç savunmacı için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kulübün, bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

Galatasaray da ilgilenmişti

Vitao’nun ismi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray’la da anılmıştı. Ancak transfer görüşmeleri beklenen seviyeye ulaşmamış, oyuncu Brezilya’da kalmıştı. Beşiktaş yönetimi, bu kez daha kararlı bir adım atarak oyuncunun temsilcileriyle temasa geçmeyi planlıyor.

Sözleşmesi 2026’da bitiyor

Internacional ile 2026 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Vitao, kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadığı takdirde gelecek sezondan sonra serbest kalacak. Brezilya temsilcisinin oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için Avrupa’dan gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor.