Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Oscar, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Sao Paulo Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Oscar’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Oscar şu anda hastanede gözetim altında tutulmaktadır. Durumu stabil olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Kulüp doktorları, tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun yakından izlendiğini ve gerek görülmesi halinde ileri tetkiklerin uygulanacağını açıkladı.

Chelsea yıllarının ardından yuvaya dönmüştü

Kariyerine Sao Paulo altyapısında başlayan Oscar, Avrupa’ya transfer olarak 2012 yılında Chelsea’ye imza atmıştı. İngiliz ekibinde geçirdiği 5 sezonda iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 2017’de Çin’e transfer olmuş, ardından 2024 yılının Aralık ayında yetiştiği kulüp Sao Paulo’ya geri dönmüştü.

Sakatlıklarla dolu bir sezon

Oscar, 2025 sezonunda sık sık sakatlık sorunlarıyla boğuştu. Tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyen tecrübeli orta saha, 2 gol kaydetti. Son dönemde fiziksel olarak toparlanmaya çalışan yıldız futbolcunun, kalp rahatsızlığının ardından bir süre sahalardan uzak kalabileceği konuşuluyor.