UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın kendi evinde İsviçre ekibi Lausanne’ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa macerasına lig aşamasından devam etmek istiyor.
Maç Detayları
Beşiktaş ile Lausanne arasındaki kritik mücadele, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Hakem üçlüsü Danimarka'dan Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard ve Martin Markus'tan oluşuyor. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Jonas Hansen oturacak.
Avrupa'da 258. Maç
Beşiktaş, yarınki Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 348 kez havalandırırken kalesinde 394 gol gördü.
Konferans Ligi ve İsviçre Takımlarına Karşı İstatistikler
-
Konferans Ligi: Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana düzenlenen bu organizasyonda çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
-
İsviçre Takımları: Kartal, İsviçre takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.
-
Teknik Direktör Solksjaer: Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bugüne dek İsviçre takımlarına karşı çıktığı 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.