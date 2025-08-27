Konferans Ligi: Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana düzenlenen bu organizasyonda çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

İsviçre Takımları: Kartal, İsviçre takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.