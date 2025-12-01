Son Mühür- Olayın ardından gemide personel olmadığı anlaşıldı. Dakar Liman İdaresi, üç gün önce M/T Mersin’den yardım çağrısı aldıklarını ve tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, geminin makine dairesine ciddi miktarda su girdiğini ve bunun batma sürecini hızlandırdığını bildirdi.

‘Ukrayna insansız deniz aracı saldırısı’

Uluslararası denizcilik kaynaklarında yer alan iddialara göre tanker, Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı tarafından hedef alınmış olabilir. İddiaların temelinde ise M/T Mersin’in, Batı yaptırımlarına rağmen Rus petrol ve gazını üçüncü ülkelere taşıyan “Rus gölge filosu” ile bağlantılı olduğu değerlendirmeleri yer aldı.

Yakıt sızıntısı tespit edildi, petrol boşaltıldı

Dakar Liman İdaresi, tankerin makine dairesinin suyla dolduğunu ve yakıt sızıntısının başladığını belirtti. Yetkililer, petrolün gemiden tahliye edildiğini ve çevre kirliliğini önlemek için önlem alındığını duyurdu. Saldırı ihtimalinin araştırıldığı ifade edildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili olarak Türkiye, Ukrayna ve Rusya’dan henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaeli açıklarında “Rus gölge filosu” ile bağlantılı Kairos ve Virat adlı gemilerin de benzer şekilde vurulduğu iddia edilmişti. M/T Mersin’e ilişkin soruşturma ise sürüyor.