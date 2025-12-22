Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayanarak 2020–2021 yıllarında KDV dâhil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına, 16’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

6 milyar 971 milyonluk sahte fatura

Başsavcılıktan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; belirli bir organizasyon kapsamında ve sistematik biçimde hareket eden, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020–2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dâhil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediklerinin belirlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu faturaların şirketlerce yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği aktarıldı. Ayrıca, haksız şekilde KDV iadesi alınması yoluyla devletin yalnızca 2020–2021 yılları için tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.

Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verildiği belirtilmişti.