Son Mühür- Fabrizio Romano’nun haberine göre Shakhtar Donetsk, genç futbolcu için Fluminense ile anlaşmaya vardı. Transfer kapsamında 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapılacağı öğrenildi. Bu rakam, Ukrayna ekibinin genç yeteneklere yatırım konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Liverpool da istemişti

Isaque, yalnızca Shakhtar’ın değil, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti. İngiliz devi Liverpool’un da Brezilyalı futbolcuyu transfer etmek istediği, ancak Shakhtar’ın hızlı davranarak oyuncuyu kadrosuna kattığı aktarıldı.

Sağlık kontrolleri için Ukrayna’ya gidiyor

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıktığı ifade edildi. Isaque’nin kısa süre içinde Shakhtar Donetsk’e katılması ve takımın yeni sezon hazırlıklarına dahil olması bekleniyor.

Arda Turan yönetiminde yeni dönem

Geçtiğimiz aylarda Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinde yeni bir yapılanma süreci yürütüyor. Türk teknik adamın, genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yatırım yapılması yönünde kulüp yönetimiyle uyumlu bir strateji geliştirdiği belirtiliyor.