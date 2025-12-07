Son Mühür / Erkan Doğan - İlçe halkının eylemleri sonrasında Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde çöplerin istiflenmesine son verilirken, belediyenin yeni çöp döküm alanı Seyhan Mahallesi oldu!

Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, belediye çöp araçlarının bugün Seyhan Mahallesi 718 sok sokağın karşısındaki boş alanı çöp dökmeye başladığını söyledi. Bölgede yaşayan vatandaşlardan kendisine belediye araçları çöp dökerken çekilmiş fotoğrafların ulaştığını anlatan Balyemez, “Buca halkının tepkisi üzerine belediye, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesine çöp dökmeyi durdurdu. Ancak belediyenin çöp araçları yoğun bir şekilde Seyhan Mahallesi 718 sokak karşısındaki boş arsaya çöp dökmeye başladı. Halkın yaşadığı alanların içine çöp dökülmesi, burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Burada çöpten kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar artabilir” dedi.

Sağlık ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini göreve davet eden Balyemez, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman artık halkın sağlığını tehdit edecek uygulamalardan vazgeç. Onurunla evine dön, bu kentin kaderi ile oynamayı bırak” diye konuştu.

Tek suçlu belediye yönetimi !

Belediyenin İller Bankasından gelen payının yüzde 10’u aşacak şekilde festival ve konserlere harcadığını anlatan Balyemez, “Adrese teslim ihaleler yaparsanız, açık ihale yerine pazarlık usulü ihaleler açarsanız, tabi ki belediye işçilerimizin maaşlarını, alacaklarını ödeyemezsiniz. Pazartesi gününden itibaren emekçi arkadaşlarımız iş bırakacak. Buradaki tek suçlu belediye yönetimidir!” diye konuştu.