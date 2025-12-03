Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir maç pozisyonuna ilişkin açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Adalı, sevk gerekçesinin “Türk futbolunun marka değerini zedelemek” olduğunu belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Biz adaleti ve şeffaflığı savunuyoruz”

Serdal Adalı açıklamasında, söz konusu paylaşımın Türk futboluna zarar vermek için değil, tam aksine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacıyla yapıldığını vurguladı.

Adalı şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş hiçbir zaman kayrılmayı, kollanmayı ya da ayrıcalık talep etmemiştir. Tek isteğimiz, herkes için adil ve eşit bir futbol düzenidir.”

“Bu sevk bir gözdağıdır ama bizi yıldırmaz”

PFDK sevkinin kendisini ve kulübü sindirmek amacı taşıdığını belirten Adalı, kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş’ı yıldırabilir. Bu gözdağı niteliğindeki kararlar, bizi doğruları söylemekten ve hakkımızı aramaktan alıkoyamaz. Türk futbolu gerçekten temizlenecekse, bu ancak ilkeli, cesur ve adalet isteyen duruşlarla olur.”

Adalı, Beşiktaş’ın bu duruşun en güçlü temsilcisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

“Doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz”

Açıklamanın sonunda Beşiktaş camiasına seslenen Adalı, büyük taraftar desteğiyle doğru bildikleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi:

“Türk futbolunun gerçek itibarını korumak için konuşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle geri adım atmayacağız.”