Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başlattı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takımın temposu yüksek tutuldu.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma

Antrenman ısınma koşularıyla başlarken, devamında geniş alanda pas organizasyonları yapıldı. Siyah-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda çift kale maçla taktik varyasyonlarını çalıştı. Günün idmanı, oyuncuların şut antrenmanıyla tamamlandı.

Rafa Silva bireysel çalıştı

Öte yandan yıldız oyuncu Rafa Silva, antrenman eksiğini kapatmak için takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışma yaptı. Portekizli futbolcunun idman temposunun her geçen gün arttığı öğrenildi.