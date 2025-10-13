Son Mühür- Geçen çarşamba sabahı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler arasında oyuncu Berrak Tüzünataç da bulunuyordu. Operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında ünlü oyuncu ve şarkıcıların da yer aldığı 19 kişi jandarma ekiplerince ifadeye götürülmüştü.

19 ünlü isim sabahın erken saatlerinde evlerinden alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonda sabah erken saatlerde birçok adrese baskın yapıldı. Evlerinden alınan isimler arasında Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, İrem Derici ve Hadise gibi tanınmış isimlerin yanı sıra bir süredir kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti de yer aldı.

Ünlüler, jandarma binasında gün boyu süren işlemlerin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Günler sonra sosyal medyada paylaştı

Operasyonun ardından sessizliğini koruyan Berrak Tüzünataç, günler sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Spor salonunda ağırlık kaldırdığı bir videoyu takipçileriyle paylaşan Tüzünataç, gönderisine “Hayatın sanki çok hafif gibi, kaldır bakalım Berrak başgan ağırlıkları” notunu ekledi.